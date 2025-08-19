Число новостроек в США в июле неожиданно выросло на 5,2%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в июле, увеличилось на 5,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,428 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в июне количество новостроек составляло 1,358 млн, а не 1,321 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 1,29 млн с объявленного ранее июньского уровня, по данным Trading Economics.