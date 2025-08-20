Поиск

В Иране видят в двустороннем сотрудничестве способ нейтрализовать санкции Запада

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU -тНейтрализовать санкции Запада может развитие двусторонних отношений, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко в среду в Минске.

"Мы - и наша, и ваша страна - хотим остаться независимыми. И в рамках независимых решений мы можем развивать свою дружбу и кооперацию. Мы понимаем, что нейтрализовать эти незаконные санкции может развитие наших отношений и наши договоренности, которые будут реализованы на практике", - сказал президент Ирана. Его цитирует госагентство БелТА.

Пезешкиан напомнил, что Запад уже более 40 лет вводит различные санкции против Ирана. Белоруссия также на протяжении длительного периода времени находится под западными санкциями. Президента Ирана назвал такой деструктивный подход со стороны США и их союзников неприемлемым.

Он отметил договоренности в рамках таких организаций, как Евразийский экономический союз, БРИКС и ШОС. По его мнению, благодаря этим структурам Иран и Белоруссия могут развивать как многосторонние, так и двусторонние отношения.

Иран Масуд Пезешкиан Белоруссия
