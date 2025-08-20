Шведский ЦБ ожидаемо сохранил ставку на уровне 2%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Центральный банк Швеции (Riksbank) по итогам заседания в среду сохранил ключевую процентную ставку на уровне 2% годовых, минимальном с октября 2022 года.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Ставка держится на текущем уровне с июня. До этого шведский ЦБ снизил ставку в общей сложности на 2 процентных пункта чуть более чем за 12 месяцев.

Riksbank отмечает, что инфляция в Швеции немного превысила целевые 2%, однако ожидает, что она вернется к таргетируемому показателю позднее в текущем году.

Если инфляция замедлится, а экономический рост в стране останется слабым, руководство центробанка не исключило дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.