Шведский ЦБ ожидаемо сохранил ставку на уровне 2%
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Центральный банк Швеции (Riksbank) по итогам заседания в среду сохранил ключевую процентную ставку на уровне 2% годовых, минимальном с октября 2022 года.
Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.
Ставка держится на текущем уровне с июня. До этого шведский ЦБ снизил ставку в общей сложности на 2 процентных пункта чуть более чем за 12 месяцев.
Riksbank отмечает, что инфляция в Швеции немного превысила целевые 2%, однако ожидает, что она вернется к таргетируемому показателю позднее в текущем году.
Если инфляция замедлится, а экономический рост в стране останется слабым, руководство центробанка не исключило дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.