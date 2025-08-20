Лукашенко назвал экономическим терроризмом западные санкции против Минска и Тегерана

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссии считают экономическим терроризмом введенные против Минска и Тегерана западные санкции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Беларусь считает экономическим терроризмом незаконные ограничительные меры, введённые против Минска и Тегерана коллективным Западом", - сказал Лукашенко по итогам официального визита в Минск президента Ирана Масуда Пезешкиана. Прямую трансляцию вел белорусский Первый информационный телеканал.

Лукашенко отметил, что "республики успешно противостоят этой агрессивной и лицемерной санкционной войне".

Белоруссия и Иран, по его словам, разделяют общие ценности и принципы взаимодействия суверенных государств, "стремятся к построению многополярного мира, где каждая страна самостоятельно определяет свой путь развития без вмешательства извне". Это стремление, как отметил Лукашенко, подкрепляют шаги Белоруссии и Ирана в рамках ООН, ШОС, БРИКС и иных структур, которые формируют новую, справедливую, конструктивную международную повестку.