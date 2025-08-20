Поиск

Лукашенко назвал экономическим терроризмом западные санкции против Минска и Тегерана

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссии считают экономическим терроризмом введенные против Минска и Тегерана западные санкции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Беларусь считает экономическим терроризмом незаконные ограничительные меры, введённые против Минска и Тегерана коллективным Западом", - сказал Лукашенко по итогам официального визита в Минск президента Ирана Масуда Пезешкиана. Прямую трансляцию вел белорусский Первый информационный телеканал.

Лукашенко отметил, что "республики успешно противостоят этой агрессивной и лицемерной санкционной войне".

Белоруссия и Иран, по его словам, разделяют общие ценности и принципы взаимодействия суверенных государств, "стремятся к построению многополярного мира, где каждая страна самостоятельно определяет свой путь развития без вмешательства извне". Это стремление, как отметил Лукашенко, подкрепляют шаги Белоруссии и Ирана в рамках ООН, ШОС, БРИКС и иных структур, которые формируют новую, справедливую, конструктивную международную повестку.

Белоруссия Александр Лукашенко Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Поставки нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" возобновились

Поставки нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" возобновились
Обострение палестино-израильского конфликта

В Израиле мобилизуют 60 тыс. резервистов в связи с операцией по захвату города Газа

В Израиле мобилизуют 60 тыс. резервистов в связи с операцией по захвату города Газа

В Европе обнаружились противоречия в вопросах отправки войск на Украину

В Европе обнаружились противоречия в вопросах отправки войск на Украину

Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

Что случилось этой ночью: среда, 20 августа

ВПП ООН предоставит 2,5 тыс. тонн продовольствия нуждающимся в Афганистане

ВПП ООН предоставит 2,5 тыс. тонн продовольствия нуждающимся в Афганистане

МИД Венгрии сообщил о возобновлении поставок нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба"

Трамп не хочет ждать месяц до следующей встречи по украинскому урегулированию

США готовы подключить команду по нацбезопасности для подготовки встречи Путина и Зеленского

В Белом доме считают, что саммит на Аляске открыл путь ко второй фазе урегулирования

В Белом доме считают, что саммит на Аляске открыл путь ко второй фазе урегулирования
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6997 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2350 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе450 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });