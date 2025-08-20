В Казахстане опровергли информацию о запрете иностранных мессенджеров

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана заявило, что никакого запрета на личное использование зарубежных мессенджеров в республике не вводится.

"Распространяемая информация о якобы запрете на использование зарубежных мессенджеров (WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ - ИФ), Telegram и других) не соответствует действительности", - говорится в распространенной в среду информации ведомства.

Подчеркивается, что инициатива по внедрению отечественного мессенджера Aitu касается исключительно служебной коммуникации в центральных и местных государственных органах, а также в организациях квазигоссектора.

При этом в Минцифры отметили, что Aitu станет основным инструментом для служебной переписки, рабочих чатов, оперативных уведомлений и взаимодействия с государственными цифровыми платформами. Его преимущество в том, что все серверы размещены на территории Казахстана, что соответствует требованиям по защите данных и делает систему более надежной для госорганов.

"Aitu не заменяет и не "мешает" зарубежным мессенджерам в личной жизни граждан, а лишь обеспечивает защищенный канал для рабочих процессов в государственном секторе", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники государственных органов перейдут на национальный мессенджер Aitu до 15 сентября этого года.

11 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта заявил, что в республике разработан отечественный мессенджер Aitu, который способен обеспечить необходимый уровень безопасности и предотвратить утечки данных.