Поиск

Chevron возвращается в Ирак, подписала соглашение по месторождению Насирия

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министерство нефти Ирака и американская Chevron подписали принципиальное соглашение по нефтяному месторождению Насирия (Nasiriyah) на юге Ирака, включая четыре разведочных блока и месторождение Балад (Balad), сообщило ведомство.

Премьер-министр Ирака Мохаммед С. Аль-Судани приветствовал возобновление деятельности Chevron в стране, отметил пресс-офис главы государства. "Он подтвердил, что правительство приняло новый подход в работе с крупнейшими международными нефтяными компаниями и их инвестициями в Ираке, особенно американскими", - говорится в сообщении.

Аль-Судани также оценил роль компании в передаче нефтяных технологий Ираку. По его словам, отношения Ирака с США носят стратегический характер.

Вице-президент Chevron Фрэнк Маунт подчеркнул приверженность компании установлению долгосрочных партнерских отношений с республикой, где "сейчас царит стабильность в плане безопасности", отмечает пресс-служба иракского премьера. Он также отметил усилия компании по внедрению в стране современных технологий и передового опыта.

Гигантское нефтяное месторождение Насирия имеет предполагаемые запасы в 4,4 млрд баррелей, они относятся к числу трудноизвлекаемых. Для разработки требуются сложные технологии, которыми располагают крупные нефтекомпании. Ирак долгое время предлагал данный проект иностранным инвесторам, в том числе российским, в рамках интегрированного проекта, который включал строительство НПЗ мощностью 300 тыс. баррелей в сутки. Но позднее страна отказалась от этой схемы. Chevron вел переговоры об инвестициях в данное месторождение с 2020 года.

За последние два года Ирак заключил соглашения с другими крупными международными нефтяными компаниями, в том числе французской TotalEnergies и британской BP.

Chevron Ирак Nasiriyah
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В городах Сербии начались уличные акции в поддержку властей

В городах Сербии начались уличные акции в поддержку властей

В Иране заявили, что администрация Трампа отвергала компромиссы Тегерана по ядерному вопросу

В Иране заявили, что администрация Трампа отвергала компромиссы Тегерана по ядерному вопросу
Обострение палестино-израильского конфликта

В Израиле окончательно утвердили проект строительства поселений на Западном берегу Иордана

В Израиле окончательно утвердили проект строительства поселений на Западном берегу Иордана

Поставки нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" возобновились

Поставки нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" возобновились
Обострение палестино-израильского конфликта

В Израиле мобилизуют 60 тыс. резервистов в связи с операцией по захвату города Газа

В Израиле мобилизуют 60 тыс. резервистов в связи с операцией по захвату города Газа

В Европе обнаружились противоречия в вопросах отправки войск на Украину

В Европе обнаружились противоречия в вопросах отправки войск на Украину

Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

Что случилось этой ночью: среда, 20 августа

ВПП ООН предоставит 2,5 тыс. тонн продовольствия нуждающимся в Афганистане

ВПП ООН предоставит 2,5 тыс. тонн продовольствия нуждающимся в Афганистане

МИД Венгрии сообщил о возобновлении поставок нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7001 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2351 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });