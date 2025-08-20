Chevron возвращается в Ирак, подписала соглашение по месторождению Насирия

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министерство нефти Ирака и американская Chevron подписали принципиальное соглашение по нефтяному месторождению Насирия (Nasiriyah) на юге Ирака, включая четыре разведочных блока и месторождение Балад (Balad), сообщило ведомство.

Премьер-министр Ирака Мохаммед С. Аль-Судани приветствовал возобновление деятельности Chevron в стране, отметил пресс-офис главы государства. "Он подтвердил, что правительство приняло новый подход в работе с крупнейшими международными нефтяными компаниями и их инвестициями в Ираке, особенно американскими", - говорится в сообщении.

Аль-Судани также оценил роль компании в передаче нефтяных технологий Ираку. По его словам, отношения Ирака с США носят стратегический характер.

Вице-президент Chevron Фрэнк Маунт подчеркнул приверженность компании установлению долгосрочных партнерских отношений с республикой, где "сейчас царит стабильность в плане безопасности", отмечает пресс-служба иракского премьера. Он также отметил усилия компании по внедрению в стране современных технологий и передового опыта.

Гигантское нефтяное месторождение Насирия имеет предполагаемые запасы в 4,4 млрд баррелей, они относятся к числу трудноизвлекаемых. Для разработки требуются сложные технологии, которыми располагают крупные нефтекомпании. Ирак долгое время предлагал данный проект иностранным инвесторам, в том числе российским, в рамках интегрированного проекта, который включал строительство НПЗ мощностью 300 тыс. баррелей в сутки. Но позднее страна отказалась от этой схемы. Chevron вел переговоры об инвестициях в данное месторождение с 2020 года.

За последние два года Ирак заключил соглашения с другими крупными международными нефтяными компаниями, в том числе французской TotalEnergies и британской BP.