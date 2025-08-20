Поиск

Иран планирует направить делегацию на переговоры с МАГАТЭ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Иран, возможно, направит делегацию в Вену для переговоров с МАГАТЭ, сообщило в среду агентство IRNA со ссылкой на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи.

"Вероятно, мы направим коллег в Вену для очередного раунда переговоров. Мы не можем полностью разорвать сотрудничество с агентством, но возвращение инспекторов МАГАТЭ в Иран будет зависеть от закона, принятого парламентом, а также от одобрения Верховного совета национальной безопасности", - сказал министр в интервью агентству.

Отвечая на вопрос о возобновлении контактов с "европейской тройкой" (Франция, Великобритания, Германия) по обсуждению ядерной программы Ирана, Аракчи отметил: "Сейчас мы оцениваем, существуют ли основания для настоящих переговоров и содержательного обмена мнениями".

Министр подчеркнул, что отвергает идею "переговоров ради переговоров".

На прошлой неделе сообщалось, что заместитель главы МАГАТЭ Массимо Апаро посетил Иран.

Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ после ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана.

