ВС Израиля приступили к взятию под контроль города Газа

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Израильская армия приступила к выполнению первых этапов плана по взятию под полный контроль города Газа, сообщает The Jerusalem Post.

"Наши силы уже контролируют окраины города", - заявил журналистам представитель Армии обороны Израиля Эффи Дефрин.

Ранее израильские власти санкционировали проведение такой операции в Газе: предполагается, что она позволит еще больше ослабить военное крыло палестинской группировки ХАМАС.

