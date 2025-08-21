Инвестиционная KKR планирует купить штаб-квартиру Nissan за $610 млн и сдать ему же в аренду

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания KKR & Co. стала главным претендентом на приобретение штаб-квартиры японского автопроизводителя Nissan Motor Co., предложив за 22-этажное здание в центре Йокогамы около 90 млрд иен ($610 млн), пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Это самое высокое предложение среди нескольких заявок от инвестфондов, полученных Nissan, говорят источники.

После покупки офисного здания KKR планирует сдать его в аренду той же Nissan сроком на 10 лет, добавили собеседники агентства.

Nissan выставил на продажу свою штаб-квартиру на фоне финансовых проблем, вызванных в том числе устаревшим модельным рядом и растущей конкуренцией со стороны китайских электромобилей. В апреле-сентябре 2025 года компания ожидает зафиксировать операционный убыток в размере 180 млрд иен. Nissan находится на первом этапе масштабной реорганизации бизнеса, предполагающей сокращение 20 тыс. рабочих мест и закрытие семи производственных площадок из семнадцати.

Акции Nissan на торгах в Токио в четверг подорожали на 1,5%. С начала года капитализация компании упала на 26% до 1,21 трлн иен.



