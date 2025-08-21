Ташкент попросил у Кабула разъяснений в связи со сносом памятника поэту Алишеру Навои

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Узбекистана заявило, что запросило у правительства Афганистана комментарии в связи со сносом памятника узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои в городе Мазари-Шариф.

"Как только стало известно о сносе памятника великому поэту и мыслителю Алишеру Навои в Мазари-Шарифе, Министерство иностранных дел Узбекистана оперативно связалось с представителями правительства Афганистана для получения официальных комментариев по данному вопросу", - сообщили в Ташкенте.

Афганская сторона ответила, что местные власти демонтировали памятник, поскольку он, по их мнению, "не соответствовал памяти" Алишеру Навои. Утверждается, что снос памятника не был согласован с Министерством культуры и информации Афганистана, афганская сторона выразила сожаление по поводу ситуации, сообщил МИД.

Представители правительства Афганистана заверили, что память Алишера Навои будет должным образом увековечена, и пообещали воздвигнуть в Мазари-Шарифе новый памятник ему. "Планируется благоустроить территорию, восстановить надписи, содержащие информацию о жизни и творческом наследии Алишера Навои, возвести новый памятник, а площадь, где он расположен, будет названа именем великого поэта", - проинформировал МИД Узбекистана.