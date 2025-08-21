Поиск

Ташкент попросил у Кабула разъяснений в связи со сносом памятника поэту Алишеру Навои

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Узбекистана заявило, что запросило у правительства Афганистана комментарии в связи со сносом памятника узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои в городе Мазари-Шариф.

"Как только стало известно о сносе памятника великому поэту и мыслителю Алишеру Навои в Мазари-Шарифе, Министерство иностранных дел Узбекистана оперативно связалось с представителями правительства Афганистана для получения официальных комментариев по данному вопросу", - сообщили в Ташкенте.

Афганская сторона ответила, что местные власти демонтировали памятник, поскольку он, по их мнению, "не соответствовал памяти" Алишеру Навои. Утверждается, что снос памятника не был согласован с Министерством культуры и информации Афганистана, афганская сторона выразила сожаление по поводу ситуации, сообщил МИД.

Представители правительства Афганистана заверили, что память Алишера Навои будет должным образом увековечена, и пообещали воздвигнуть в Мазари-Шарифе новый памятник ему. "Планируется благоустроить территорию, восстановить надписи, содержащие информацию о жизни и творческом наследии Алишера Навои, возвести новый памятник, а площадь, где он расположен, будет названа именем великого поэта", - проинформировал МИД Узбекистана.

Афганистан Мазари-Шариф Узбекистан МИД Алишер Навои
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Член руководства ФРС Лиза Кук не намерена "поддаваться давлению" и увольняться

Дом моды Valentino возглавит Риккардо Беллини

Литва заявила о готовности направить пару сотен военных-миротворцев на Украину

Литва заявила о готовности направить пару сотен военных-миротворцев на Украину

Что случилось этой ночью: четверг, 21 августа

Вэнс заявил, что США не будут играть главную роль в обеспечении безопасности Украины

Что произошло за день: среда, 20 августа

Израильские военные приступили к захвату города Газа

Израильские военные приступили к захвату города Газа

Мелони предложила дать Киеву коллективные гарантии безопасности без приема в НАТО

Великобритания ввела ограничения за помощь в обходе антироссийских санкций

Великобритания ввела ограничения за помощь в обходе антироссийских санкций

В городах Сербии начались уличные акции в поддержку властей

В городах Сербии начались уличные акции в поддержку властей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7004 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });