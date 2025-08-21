Акционеры Mediobanca выступили против покупки Banca Generali

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Акционеры итальянского Mediobanca большинством голосов выступили против покупки конкурирующего Banca Generali, говорится в сообщении банка.

За покупку банка проголосовали всего 35% держателей акций вместо необходимых 50%.

"Это упущенная возможность для развития нашего банка и итальянской финансовой системы", - заявил главный исполнительный директор Mediobanca Альберто Нагель.

Результат голосования может стать проблемой для Нагеля, который пытался путем приобретения конкурента защититься от попыток поглощения самого Mediobanca более крупными игроками в итальянском банковском секторе.

Так, в январе Banca Monte dei Paschi di Siena направил предложение о покупке Mediobanca за 13,3 млрд, но оно было отклонено советом директоров.

В то же время два крупных инвестора Mediobanca, миллиардер Гаэтано Кальтаджироне и семья Дель Веккьо, поддерживают продажу банка Monte Paschi. Им также принадлежат доли и в Assicurazioni Generali (страховая компания, дочерней структурой которой является Banca Generali), и в Monte Paschi.

Акции Mediobanca дорожают на 0,2% на торгах в четверг, Banca Generali - дешевеют на 1,4%.