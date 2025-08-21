Нефтегазовая Sinopec в I полугодии сократила чистую прибыль на 36%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) в первом полугодии сократила чистую прибыль на 36% относительно того же периода прошлого года - до 23,75 млрд юаней ($3,3 млрд), сообщается в отчетности.

В конце июля компания предупреждала, что ожидает падения прибыли примерно на 40% из-за снижения нефтяных цен и объемов производства некоторых видов продукции.

Прибыль в сегменте upstream (разведка и добыча) в январе-июне уменьшилась на 22% до 21 млрд юаней, нефтеперерабатывающего подразделения - на 59% до 2,6 млрд юаней. Убыток химического подразделения вырос на 25% и составил 4,5 млрд юаней.

Выручка Sinopec снизилась на 11% до 1,41 трлн юаней.

Котировки акций компании на торгах в Гонконге в четверг выросли на 1,8%. Капитализация Sinopec с начала текущего года увеличилась менее чем на 1%, тогда как фондовый индекс Hang Seng прибавил более 25%.