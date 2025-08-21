Инвестфирма Thoma Bravo купит разработчика ПО Dayforce за $12,3 млрд

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Thoma Bravo достигла соглашения о покупке Dayforce Inc., разработчика программного обеспечения для управления персоналом, за $12,3 млрд с учетом долга.

Как говорится в пресс-релизе Dayforce, инвестфирма заплатит $70 за акцию. Это на 32% выше котировок на закрытие торгов 15 августа, за день до появления в СМИ слухов о возможной сделке.

Сделка была одобрена советом директоров компании, её закрытие ожидается в начале 2026 года. После завершения сделки акции Dayforce перестанут торговаться на бирже.

Акции Dayforce дорожают на предварительных торгах в четверг на 1,3%.



