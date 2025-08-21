Персонал завода Tesla в Германии эвакуировали из-за пожара

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Tesla эвакуировала персонал и частично приостановила работы на заводе в Грюнхайде после возгорания, произошедшего в понедельник на линии по производству аккумуляторных батарей, сообщила германская Handelsblatt.

В результате пожара никто не пострадал и ущерба окружающей среде нанесено не было, отмечает издание.

Причиной возгорания могло стать падение аккумуляторных элементов с конвейерной ленты, пишет Handelsblatt со ссылкой на заявление местных властей. Расследование инцидента продолжается.

Tesla заявила в четверг, что пожар был потушен в течение 15 минут и не повлиял на производство автомобилей на заводе.



