Поиск

Персонал завода Tesla в Германии эвакуировали из-за пожара

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Tesla эвакуировала персонал и частично приостановила работы на заводе в Грюнхайде после возгорания, произошедшего в понедельник на линии по производству аккумуляторных батарей, сообщила германская Handelsblatt.

В результате пожара никто не пострадал и ущерба окружающей среде нанесено не было, отмечает издание.

Причиной возгорания могло стать падение аккумуляторных элементов с конвейерной ленты, пишет Handelsblatt со ссылкой на заявление местных властей. Расследование инцидента продолжается.

Tesla заявила в четверг, что пожар был потушен в течение 15 минут и не повлиял на производство автомобилей на заводе.


Tesla Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

В Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Google представила новые смартфоны, часы и наушники Pixel

Трамп пока не намерен участвовать в организации переговоров Путина и Зеленского

Трамп пока не намерен участвовать в организации переговоров Путина и Зеленского

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В Белоруссии рассматривают внедрение технологии "Орешника" и оснащение ракет "Полонез" ядерными боеголовками

В Белоруссии рассматривают внедрение технологии "Орешника" и оснащение ракет "Полонез" ядерными боеголовками

Швеция станет логистическим хабом для сил НАТО в Северной Европе

Швеция станет логистическим хабом для сил НАТО в Северной Европе

Член руководства ФРС Лиза Кук не намерена "поддаваться давлению" и увольняться

Дом моды Valentino возглавит Риккардо Беллини

Литва заявила о готовности направить пару сотен военных-миротворцев на Украину

Литва заявила о готовности направить пару сотен военных-миротворцев на Украину

Что случилось этой ночью: четверг, 21 августа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7008 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });