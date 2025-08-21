Число заявок на пособие по безработице в США выросло до максимума за два месяца

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 11 тыс. - до 235 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Это максимальный показатель за два месяца.

Аналитики в среднем ожидали повышения до 225 тыс., по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, выросло до 226,25 тыс. по сравнению с 221,75 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 9 августа, поднялось до 1,972 млн (максимальный уровень с конца 2021 года) по сравнению с пересмотренными 1,942 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 1,960 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,953 млн.