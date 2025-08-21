Поиск

На Запорожской АЭС в 29-й раз прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС, сообщили в телеграм-канале ЗАЭС в четверг представители станции.

Ротация специалистов прошла в 29-й раз, начиная с 1 сентября 2022 года. В состав 30-й команды входят три эксперта. "(Они - ИФ) приступили к работе по наблюдению и оценке состояния эксплуатационной безопасности станции.", - пояснили на ЗАЭС.

Предыдущий раз состав миссии наблюдателей менялся 6 июля.

Безопасность во время ротации обеспечивали военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области.

ЗАЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

