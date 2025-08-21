Сотрудники метро Лондона будут бастовать неделю в сентябре

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники метро Лондона в сентябре будут бастовать 7 дней из-за спора об оплате и условиях труда, сообщил в четверг профсоюз железнодорожников RMT.

Протестные мероприятия начнутся 5 сентября и будут включать в себя забастовки разных категорий сотрудников в разное время.

"Забастовки начнутся после того, как руководство отказалось серьезно отреагировать на требования профсоюза по оплате труда, режиму труда и отдыха, экстремальному графику смен и сокращению рабочей недели, а также из-за невыполнения предыдущих соглашений с персоналом", - говорится в заявлении RMT.

В рамках отдельного спора по поводу оплаты и условий труда примерно в тот же период будут бастовать работники Доклендского легкого метро (DLR), которое соединяет финансовые центры столицы – Канэри-Уорф и Сити.

Профсоюз заявляет, что эта двойная акция приведет к "значительным сбоям в работе транспортной сети столицы", пишет The Standard.

"Члены профсоюза проделывают фантастическую работу, чтобы наша столица двигалась, и работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить круглосуточную доставку лондонцев в пункты назначения, - заявил глава RMT Эдди Демпси. - Усталость и экстремальный график смен – серьезные проблемы, влияющие на здоровье и благополучие наших членов. И все эти проблемы руководство Лондонского метро не решало должным образом уже много лет".

Лондонское метро принадлежит госкомпании Transport for London (TfL).

Представитель TfL заявил: "Мы регулярно встречаемся с нашими профсоюзами, чтобы обсудить любые волнующие их вопросы, и недавно мы встречались с RMT, чтобы обсудить некоторые конкретные вопросы".

"Помимо предложения о повышении заработной платы на 3,4% в рамках текущих переговоров мы добились прогресса по ряду ранее взятых на себя обязательств. Мы приветствуем дальнейшее взаимодействие с нашими профсоюзами по вопросам режима труда и графика работы в лондонском метро, но сокращение 35-часовой рабочей недели, предусмотренной договором, нецелесообразно и невыгодно", - отмечается в сообщении TfL.