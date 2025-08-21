Европейские почтовые операторы приостановят прием посылок в США

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Почтовые операторы Норвегии, Швеции и Бельгии не будут принимать посылки для отправки в США с 23 августа и до прояснения ситуации с пошлинами, применимыми к таким отправлениям.

Как говорится в сообщениях Posten Bring, PostNord и bpost, решение было принято в связи с отменой в США льгот для поступающих в страну посылок с товарами на сумму менее $800. Ранее они освобождались от уплаты таможенных сборов.

Новые правила, вступающие в силу с 29 августа, предполагают, что отправители должны оплатить таможенные пошлины до того, как посылка будет доставлена в Штаты.

"Детали этого процесса пока не разъяснены таможенными органами США, а системные решения, которые могли бы использовать почтовые компании, еще не разработаны", - отмечается в уведомлении норвежской Posten Bring.

Posten Bring обращает внимание на то, что по-прежнему будет принимать отправления с подарками стоимостью менее $100, а также посылки с товарами на сумму более $800, правила для которых не изменились.