Поиск

Китай за 7 месяцев увеличил импорт вина из РФ почти в два раза до $1,3 млн

Российское вино воспринимается китайскими потребителями как сопоставимое по качеству с австралийской продукцией, но более доступное по цене

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Китай в январе-июле этого года почти в два раза увеличил импорт вина из РФ. Однако объем закупок пока несопоставим с поставками из основных винодельческих стран.

Как сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, винный импорт из РФ составил $1,308 млн против $713,4 тыс. за аналогичный период прошлого года. Однако в июле закупки снизились до $97 тыс. со $111,8 тыс. в июле прошлого года. Это также ниже показателя июня этого года - $124,7 тыс. Наибольший объем закупок в этом году пришелся на апрель, когда в КНР было ввезено российского вина на $444,7 тыс.

Всего за семь месяцев Китай импортировал вино из 60 стран (из 50 год назад), наибольшие доли приходятся на ведущих мировых производителей. Так, из Австралии было импортировано на $366,5 млн, из Франции - на $242,8 млн, из Чили - на $88,4 млн, из Италии - на $59,9 млн, из Испании - на $24,1 млн.

Как сообщалось, согласно разработанной федеральным центром "Агроэкспорт" концепции продвижения российской винодельческой продукции на зарубежные рынки, прежде всего в Китай, Израиль и Вьетнам, Китай входит в число крупнейших потребителей виноградного вина в мире, занимая 9 место. Причем более половины спроса - 51% - обеспечивается импортными поставками. В ближайшие годы эта доля может увеличиться до 60%. Как показали опросы, российское вино воспринимается китайскими потребителями как сопоставимое по качеству с австралийской продукцией, но c более доступной ценой.

По данным Росалкогольтабакконтроля, за 7 месяцев этого года производство вина в РФ выросло на 12,6% до 20,9 млн декалитров (дал), игристых (шампанских) вин - на 15,8%, до 8,7 млн дал.

Китай Росалкогольтабакконтроль Агроэкспорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху анонсировал скорое окончание боев в Газе

Нетаньяху анонсировал скорое окончание боев в Газе

Расходы Польши на содержание контингента США вырастут вдвое до $500 млн

В США считают, что КНДР построила у границы с КНР базу с межконтинентальными ракетами

В Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

В Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Google представила новые смартфоны, часы и наушники Pixel

Трамп пока не намерен участвовать в организации переговоров Путина и Зеленского

Трамп пока не намерен участвовать в организации переговоров Путина и Зеленского

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В Белоруссии рассматривают внедрение технологии "Орешника" и оснащение ракет "Полонез" ядерными боеголовками

В Белоруссии рассматривают внедрение технологии "Орешника" и оснащение ракет "Полонез" ядерными боеголовками

Швеция станет логистическим хабом для сил НАТО в Северной Европе

Швеция станет логистическим хабом для сил НАТО в Северной Европе
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2355 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7009 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });