Китай за 7 месяцев увеличил импорт вина из РФ почти в два раза до $1,3 млн

Российское вино воспринимается китайскими потребителями как сопоставимое по качеству с австралийской продукцией, но более доступное по цене

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Китай в январе-июле этого года почти в два раза увеличил импорт вина из РФ. Однако объем закупок пока несопоставим с поставками из основных винодельческих стран.

Как сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, винный импорт из РФ составил $1,308 млн против $713,4 тыс. за аналогичный период прошлого года. Однако в июле закупки снизились до $97 тыс. со $111,8 тыс. в июле прошлого года. Это также ниже показателя июня этого года - $124,7 тыс. Наибольший объем закупок в этом году пришелся на апрель, когда в КНР было ввезено российского вина на $444,7 тыс.

Всего за семь месяцев Китай импортировал вино из 60 стран (из 50 год назад), наибольшие доли приходятся на ведущих мировых производителей. Так, из Австралии было импортировано на $366,5 млн, из Франции - на $242,8 млн, из Чили - на $88,4 млн, из Италии - на $59,9 млн, из Испании - на $24,1 млн.

Как сообщалось, согласно разработанной федеральным центром "Агроэкспорт" концепции продвижения российской винодельческой продукции на зарубежные рынки, прежде всего в Китай, Израиль и Вьетнам, Китай входит в число крупнейших потребителей виноградного вина в мире, занимая 9 место. Причем более половины спроса - 51% - обеспечивается импортными поставками. В ближайшие годы эта доля может увеличиться до 60%. Как показали опросы, российское вино воспринимается китайскими потребителями как сопоставимое по качеству с австралийской продукцией, но c более доступной ценой.

По данным Росалкогольтабакконтроля, за 7 месяцев этого года производство вина в РФ выросло на 12,6% до 20,9 млн декалитров (дал), игристых (шампанских) вин - на 15,8%, до 8,7 млн дал.