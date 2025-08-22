Индексы США снизились по итогам торгов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 11 тыс. - до максимальных за два месяца 235 тыс., сообщается в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали повышения до 225 тыс., по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

Продажи на вторичном рынке жилья в Штатах в июле выросли на 2% относительно предыдущего месяца - до 4,01 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Эксперты ожидали снижения на 0,3% - до 3,92 млн с июньского уровня в 3,93 млн.

При этом перепродажи жилья в прошлом месяце были на 0,8% выше, чем в июле 2024 года.

В пятницу трейдеры также ждут сигналов о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы (ФРС) от главы центробанка Джерома Пауэлла в ходе его выступления на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джефф Шмид полагает, что риски инфляции в Штатах несколько превышают риски для рынка труда и текущий курс ДКП является целесообразным.

"По мере приближения к оптимальным показателям нашего двойного мандата становится сложнее принимать решения относительно того, куда должна двигаться процентная ставка", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

Дебаты о снижении процентных ставок сводятся к тому, считают ли отдельные члены руководства ФРС политику слишком ограничительной. "Я считаю ее умеренно ограничительной, - заявил Шмид. - Я думаю, мы находимся на правильном пути".

Акции Tesla потеряли в цене 1,2% по итогам торгов после новостей о возможности отказа компании от производства в США новой шестиместной версии Model Y, представленной в Китае на этой неделе. Кроме того, Handelsblatt сообщила об эвакуации персонала и частичной приостановке работ на заводе Tesla в Грюнхайде после возгорания, произошедшего в понедельник на линии по производству аккумуляторных батарей. Автопроизводитель заявил в четверг, что пожар был потушен в течение 15 минут и не повлиял на производство автомобилей на площадке.

Walmart Inc. сократила капитализацию на 4,5%. Крупнейшая американская компания розничной торговли во втором квартале 2026 финансового года увеличила чистую прибыль в 1,6 раза, однако скорректированный показатель и выручка не оправдали ожиданий экспертов.

ADR китайской Bilibili подешевели на 6,2%, несмотря на сильный отчет этого оператора популярного видеосервиса (аналога YouTube).

Акции Coty Inc. рухнули на 21,6%. Производитель косметики и парфюмерии сократил чистый убыток в четвертом финквартале на 28%, но скорректированный результат не оправдал прогнозов.

Alphabet Inc. прибавила 0,2% рыночной стоимости после того, как дочерняя Google в среду представила новую линейку смартфонов и других устройств Pixel.

Бумаги разработчика программного обеспечения для управления персоналом Dayforce Inc. подорожали на 2,4%. Инвестиционная компания Thoma Bravo договорилась о покупке компании за $12,3 млрд с учетом долга.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,34% и составил 44785,5 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,4% - до 6370,17 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,34% и составил 21100,31 пункта.