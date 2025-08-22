Поиск

Канадская нефтегазовая Cenovus Energy купит конкурента MEG за $5,7 млрд

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Канадская нефтегазовая компания Cenovus Energy Inc. достигла соглашения о приобретении конкурирующей MEG Energy Corp. за 7,9 млрд канадских долларов ($5,7 млрд).

Как говорится в совместном пресс-релизе, Cenovus заплатит 27,25 канадского доллара за бумагу MEG. Сделка, одобренная советами директоров обеих компаний, будет оплачена денежными средствами и акциями.

Обе компании работают в богатом нефтью северо-восточном районе провинции Альберта. MEG, в частности, принадлежит участок на сланцевом месторождении площадью около 200 квадратных километров и разрешения добывать около 210 тыс. баррелей нефти в сутки.

Ранее на покупку MEG претендовала Strathcona Resources Ltd. Она оценила MEG в 6 млрд канадских долларов, и руководство последней сочло такую цену слишком низкой.

Акции Cenovus на предварительных торгах в Нью-Йорке дорожают на 0,2%.

Cenovus Energy MEG Energy Канада
