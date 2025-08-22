Китай в июле увеличил поставки в РФ яблок и груш в два раза до $5,7 млн

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Китай в июле экспортировал в РФ яблок и груш на $5,7 млн, что в два раза больше, чем в июле прошлого года. Об этом сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Этот показатель также выше, чем в июне текущего года ($4,4 млн). Самый высокий объем поставок в этом году пришелся на февраль - $8,2 млн.

За 7 месяцев этого года Китай экспортировал в РФ яблок и груш на $41,1 млн, что на 30% больше, чем год назад ($31,6 млн).

В январе-июле Китай поставлял эти фрукты в 72 страны, наиболее крупными покупателями были Индонезия ($160,9 млн), Вьетнам ($115 млн), Филиппины ($77,3 млн), Непал ($63,6 млн).

Как сообщалось, в РФ в этом году (по 31 июля) действовала квота на беспошлинный ввоз яблок в размере 230 тыс. тонн, из нее было выбрано всего около 9 тыс. тонн.

По прогнозу Минсельхоза РФ, в этом году РФ может увеличить сбор яблок до 1,9 млн тонн с 1,7 млн тонн в 2024 году. Это позволит повысить показатель самообеспеченности до 45% с 41% годом ранее. Индикатор продовольственной безопасности - 60%.