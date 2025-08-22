Politico сообщило о мнении Трампа, что Киеву придется заключить мир во многом на условиях РФ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Украине придется пойти на уступки при заключении возможного мирного соглашения с Россией, привел изданию Politico мнение Трампа неназванный представитель американской администрации.

"Трамп, по словам высокопоставленного чиновника, считает, что Украина должна будет принять соглашение о прекращении войны, во многом основанное на условиях России", - пишет в пятницу Politico.

По словам собеседника издания, Трамп не предупреждал президента России Владимира Путина о том, что рассмотрит возможность серьёзного вооружения Украины в случае, если мирные переговоры будут неудачными, но просто пытался объяснить, что у Украины отсутствуют рычаги влияния на переговорах ввиду ошибок, допущенных его предшественником Джо Байденом.

В то же время он выразил уверенность в том, что переговоры по урегулированию на Украине продолжают идти по плану.

Накануне Трамп заявил, что примерно через две недели станет понятнее, не имеет ли смысл прибегнуть к другим методам в отношении урегулирования кризиса на Украине.

"Я бы сказал, что через две недели мы узнаем, так или иначе", - сказал президент в эфире радиоведущего Тодда Старнесса (радиостанция KWAM) в ответ на вопрос, возможен ли мир на Украине.

"После этого, возможно, придется прибегнуть к другому методу. Довольно скоро мы все узнаем", - добавил Трамп.