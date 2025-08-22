Поиск

Woodside выиграла суд против экологов и продолжит реализацию СПГ-проекта в Австралии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Федеральный суд Австралии отклонил иск, поданный правозащитной организацией "Врачи за окружающую среду" (DEA), требовавшей отменить разрешение регулятора, выданное Woodside Energy на реализацию газового проекта в Скарборо (Scarborough) в Западной Австралии, пишет ABC News.

Издание отмечает, что на этой неделе рассматривалось три иска различных некоммерческих организаций против Woodside, в частности, против расширения другого СПГ-проекта – "Северо-Западный шельф" (North West Shelf). Слушание по делу, возбужденному организацией Friends of Australian Rock Art (FARA) против расширения проекта, было отложено до октября – участники организации защищают наскальные рисунки, внесенные в список наследия ЮНЕСКО.

Газовый проект "Скарборо" стоимостью $19,5 млрд предполагает строительство СПГ-завода на 8 млн т/год на базе одноименного шельфового месторождения, расположенного в 375 км от побережья в Западной Австралии.

Проект "Северо-Западный шельф" включает в себя газоперерабатывающий комплекс в Каррате (KGP) мощностью 14,3 млн т/год. Администрация штата Западная Австралия предоставила экологическое одобрение расширения проекта North West Shelf в декабре 2024 года.

Австралия Woodside Energy
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что примет решение, когда станут ясны перспективы украинского урегулирования

Президент США заявил, что через две недели ситуация с украинским урегулированием будет яснее

Президент США заявил, что через две недели ситуация с украинским урегулированием будет яснее

Что произошло за день: пятница, 22 августа

В канцелярии Нетаньяху отвергли доклад о голоде в Газе

Глава МИД Венгрии заявил, что ремонт нефтепровода "Дружба" займет не менее 5 дней

Сотрудники ФБР провели обыск в доме экс-советника Трампа Джона Болтона

Сотрудники ФБР провели обыск в доме экс-советника Трампа Джона Болтона

DHL ограничила отправку посылок в США из-за новых таможенных правил

DHL ограничила отправку посылок в США из-за новых таможенных правил

Лукашенко призвал к воздушному перемирию на Украине

Израиль и Сирия 25 сентября могут подписать соглашение о безопасности

Израиль и Сирия 25 сентября могут подписать соглашение о безопасности

В Будапеште заявили, что Трамп тоже недоволен ударами Украины по "Дружбе"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7016 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе453 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });