Woodside выиграла суд против экологов и продолжит реализацию СПГ-проекта в Австралии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Федеральный суд Австралии отклонил иск, поданный правозащитной организацией "Врачи за окружающую среду" (DEA), требовавшей отменить разрешение регулятора, выданное Woodside Energy на реализацию газового проекта в Скарборо (Scarborough) в Западной Австралии, пишет ABC News.

Издание отмечает, что на этой неделе рассматривалось три иска различных некоммерческих организаций против Woodside, в частности, против расширения другого СПГ-проекта – "Северо-Западный шельф" (North West Shelf). Слушание по делу, возбужденному организацией Friends of Australian Rock Art (FARA) против расширения проекта, было отложено до октября – участники организации защищают наскальные рисунки, внесенные в список наследия ЮНЕСКО.

Газовый проект "Скарборо" стоимостью $19,5 млрд предполагает строительство СПГ-завода на 8 млн т/год на базе одноименного шельфового месторождения, расположенного в 375 км от побережья в Западной Австралии.

Проект "Северо-Западный шельф" включает в себя газоперерабатывающий комплекс в Каррате (KGP) мощностью 14,3 млн т/год. Администрация штата Западная Австралия предоставила экологическое одобрение расширения проекта North West Shelf в декабре 2024 года.