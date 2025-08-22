Специалисты МАГАТЭ на ЗАЭС в течение недели почти ежедневно слышали звуки боев

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Наблюдатели МАГАТЭ на Запорожской АЭС за прошедшую неделю неоднократно фиксировали звуки боевых действий в регионе, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"За минувшую неделю команда МАГАТЭ на ЗАЭС сообщала о звуках боевых действий почти каждый день", - приводятся слова Гросси в пресс-релизе агентства.

По словам Гросси, существуют сложности "с надежным обеспечением водой для шести реакторов ЗАЭС и их систем безопасности, необходимых для долгого поддержания режима холодного останова".

Накануне сообщалось, что на ЗАЭС в 29-й раз прошла ротация специалистов МАГАТЭ.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").