"Ночь кино" пройдет в России и за рубежом

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Юбилейная акция "Ночь кино" пройдет 23 августа в России и в более чем 35 странах мира, зрителям представят фильмы "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", "Пророк. История Александра Пушкина" и драму "Группа крови".

Торжественное открытие десятой акции состоится в кинотеатре "Поклонка" Музея Победы. В кинозале "Жуков" кинотеатра пройдет показ фильма открытия "Ночи кино" - военной драмы "Группа крови" режиссера Максима Бриуса. Еще два фильма - семейное фэнтези "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" Игоря Волошина и музыкальный байопик "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова - зрители увидят в залах "Рокоссовский" и "Василевский".

Как ранее сообщили в пресс-службе Роскино, второй год подряд акция соберет у больших экранов не только российских, но и зарубежных зрителей. В прошлом году география акции охватила 14 стран БРИКС и СНГ, в этот раз к празднику российского кинематографа присоединятся уже более 35 государств. В числе новых стран на карте "Ночи кино" - Мексика, Аргентина, Колумбия, ЮАР, Индонезия, ОАЭ, Венгрия, Сербия, Словакия, Ангола, Джибути, Маврикий и многие другие. Второй раз в акции примут участие Китай, Индия, Бразилия, Эфиопия, Египет и все страны СНГ.

В Москве акция "Ночь кино" пройдет на 100 культурных площадках, включая ВДНХ, Российскую государственную библиотеку и Третьяковскую галерею. Как сообщала заммэра Москвы Наталья Сергунина, в кинотеатрах, парках, музеях и других культурных пространствах города организуют показы фильмов и анимации. Зрители увидят советскую классику и современные картины. Впервые в рамках акции состоится фестиваль перуанского кино. Всего запланировано порядка 300 мероприятий, в том числе мастер-классы, лекции и тематические викторины. Она уточняла, что по традиции, в рамках акции пройдут показы фильмов с 35-миллиметровой пленки, таких как "Гусарская баллада" и "Экипаж". Работу летних кинотеатров в парках Москвы в этот день продлят до 23:00.