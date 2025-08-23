В Иране заявили, что силы КСИР в боевой готовности на случай новой атаки Израиля

Архивное фото Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Иран полностью готов дать ответ в случае нападения со стороны Израиля, сообщает в субботу агентство "Мехр" со ссылкой на командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

"Генерал Пакпур отметил, что иранские военные находятся в полной боевой готовности для того, чтобы дать еще более сокрушительный ответ Израилю в случае новой агрессии", - говорится в сообщении агентства.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю.

Затем 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль.