Рынок акций США резко вырос на заявлениях Пауэлла

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы резко выросли по итогам торгов в пятницу на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, повысивших ожидания снижения базовой процентной ставки в сентябре.

Dow Jones Industrial Average обновил рекордный максимум, что было отмечено впервые с начала 2025 года, отмечает Market Watch.

Пауэлл, выступивший на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где традиционно собираются главы ведущих мировых ЦБ, отметил растущие риски для американского рынка труда.

"Изменение баланса рисков в экономике США может потребовать корректировки денежно-кредитной политики Федрезервом", - заявил он.

"Пауэлл дал рынку именно то, что рынок хотел услышать", - отмечает инвестиционный директор Truist Wealth Кейт Лернер.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones по итогам торгов в пятницу стали бумаги Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+4,3%), Home Depot Inc. (SPB: HD) (+3,8%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (+3,6%), American Express Co. (SPB: AXP) (+3,6%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (+3,1%).

Рыночная стоимость Intel Corp. (SPB: INTC) подскочила на 5,5% на сообщении о том, что правительство США приобретет 10% компании и станет ее крупнейшим акционером.

Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) выросли в цене на 3,2% по итогам торгов. Meta (SPB: META) Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) закупит облачные услуги Google, входящей в Alphabet, на сумму более $10 млрд, сообщило CNBC со ссылкой на информированные источники.

Бумаги Meta подорожали на 2,1%.

Стоимость акций Zoom Communications Inc. подскочила на 12,7%. Показатели скорректированной прибыли и выручки компании, предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, во втором финквартале превзошли ожидания рынка. Кроме того, Zoom улучшила годовые прогнозы.

Цена бумаг Nvidia Corp. (SPB: NVDA) увеличилась на 1,7%. Компания ведет переговоры с правительством США в надежде получить разрешение на поставки новых, более продвинутых чипов в Китай, заявил в пятницу глава компании Дженсен Хуан.

Акции Intuit Inc. упали на 5%. Результаты разработчика программного обеспечения в сфере бухгалтерии и налогов за четвертый финквартал оказались лучше ожиданий рынка, однако прогноз на первый финквартал разочаровал инвесторов.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу поднялся на 1,89% - до 45631,74 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 1,52% - до 6466,91 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 1,88%, составив 21496,53 пункта.

