Индия к 2030 г. станет лидером по увеличению протяженности нефте- и газопроводов в Азии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Растущий спрос на энергоносители в развивающихся странах и ряд других факторов будут способствовать развитию трубопроводной инфраструктуры в Азии, при этом Индия к 2030 году станет лидером в регионе по увеличению протяженности нефте- и газопроводов, пишет отраслевое издание Offshore Technology со ссылкой на исследование GlobalData Energy.

"Азия готова занять лидирующие позиции в мировом приросте протяженности магистральных нефте- и газопроводов - около 35% от общей протяженности к 2030 году. Этот рост обусловлен экономическим развитием, растущим спросом на энергоносители и продолжающейся индустриализацией в таких странах, как Индия, Китай и Индонезия. Эти государства активно инвестируют в новую трубопроводную инфраструктуру для обеспечения поставок энергоносителей, диверсификации маршрутов импорта и поддержки растущего городского населения", - пишут эксперты.

По их мнению, Индия будет доминировать по объему прироста протяженности нефте- и газопроводов в регионе, на ее долю придется более 40% из общего увеличения длины трубопроводных маршрутов в регионе к 2030 году. При этом 85% из планируемого к строительству километража в стране уже получили необходимые разрешения. Среди них - ШФЛУ-трубопровод (широкая фракция легких углеводородов) протяженностью 2800 км. В настоящее время проект находится на стадии строительства, а его запуск ожидается в текущем году.

Согласно исследованию, Китай займет второе место по увеличению протяженности трубопроводов, на его долю придется почти 36%. Индонезия к 2030 году добавит 5899 км.

