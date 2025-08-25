Поиск

ЦАХАЛ обещает расследовать обстоятельств удара по больнице в Газе

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет расследование в связи с ударом по больнице Насер на юге сектора Газа, в результате которого, по сообщениям ряда СМИ, погибли мирные жители и журналисты.

"Начальник Генерального штаба распорядился провести первоначальное расследование как можно скорее", - говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В сообщении отмечается, что "ЦАХАЛ выражает сожаление по поводу возможного ущерба невиновным лицам, журналисты не являются целью военных". В ЦАХАЛ добавили, что принимают меры для минимизации вреда лицам, не вовлеченным в боевые действия.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что результате удара израильских военных по больнице Насер в Хан-Юнисе погибли пять журналистов, работающих на разные СМИ. Жертвами удара могли стать 20 человек, включая медперсонал больницы и пациентов.

Хроника 07 октября 2023 года – 25 августа 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
