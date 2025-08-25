Германская Luxcara откажется от китайских турбин для проекта в Северном море

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Германская Luxcara GmbH (Luxcara) откажется от заказа на ветрогенераторы у китайской Ming Yang Smart Energy Group Ltd. для строительства морских ветряных электростанций в Северном море, заменит на 19 турбин германско-испанского производителя Siemens Gamesa, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на управляющего директора компании Хольгера Маттизена.

Первоначальное решение о сделке с Китаем ранее вызвало критику со стороны правительства Германии и европейской ветроэнергетической отрасли, указало агентство. Как отмечалось в исследовании Минобороны Германии, Китай потенциально мог использовать критически важные компоненты ветряной электростанции "для шпионажа или ведения экономической войны".

Недавно национальный регулятор также представил новые правила, которые предусматривают более жесткий контроль над критической инфраструктурой.

При этом Маттизен отметил, что решение о смене поставщика было коммерческим, а не политическим. "Мы чувствовали давление, а также общественное недовольство. Но это никак не повлияло на наше решение, которое было основано исключительно на эффекте синергии и более выгодном предложении", - сказал он.

По словам Маттизена, сделка с китайским поставщиком была самой выгодной на момент выбора в 2024 году, но сейчас другие предложения стали более привлекательными. Поскольку для своего более крупного проекта Wattekke мощностью 1,5 ГВт Luxcara ранее выбрала Siemens Gamesa, синергия от сделки с тем же поставщиком возросла.

Маттизен добавил, что Luxcara признала наличие проблем с безопасностью китайских турбин, но убеждена, что их можно было бы решить.

Компания уже проинформировала министерство экономики и разрешительные органы о своем плане отказаться от китайских турбин, но соглашение о резервировании мощностей с Siemens Gamesa еще не является окончательным решением и должно сопровождаться официальным контрактом.