Во Франции в сентябре пройдет голосование по доверию правительству

Оппозиционные партии планируют голосовать за отставку Байру

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Национальном собрании Франции по инициативе премьера страны Франсуа Байру 8 сентября состоится голосование о доверии правительству, сообщает в понедельник телеканал BFM TV.

"Я запросил у президента разрешение на проведение внеочередной сессии парламента (для голосования по доверию правительству - ИФ)", - объявил Байру.

Президент Франции Эмманюэль Макрон дал согласие, сообщает газета "Фигаро".

Чтобы избежать отставки правительства, необходимо получить абсолютное большинство голосов в поддержку.

Между тем, лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что его партия не поддержит правительство Байру. "Национальное объединение" никогда не окажет доверия правительству, решения которого заставляют французское население страдать", - написал Барделла в соцсети X.

Крайне левая партия "Непокоренная Франция", Социалистическая партия, Французская коммунистическая партия и партия "зеленых" выразили то же намерение.

"Парламентарии от партии "Непокоренной Франции" проголосуют 8 сентября за отставку правительства", - написал координатор партии Манюэль Бомпар в соцсети X.

Первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор в свою очередь отметил, что "поддержка правительства членами социалистической партии немыслима".

"Нужно будет свергнуть правительство 8 сентября", - написал в соцсети X представитель Французской коммунистической партии Леон Дефонтен.

Национальный секретарь партии "зеленых" Марин Тонделье также заявила, что депутаты ее партии проголосуют против правительства.

Ранее Байру представил план бюджета на 2026 год, предусматривающего повышение налогов и снижение расходов на 44 млрд евро, включая сокращение пенсий и социальных выплат, а также "взнос солидарности" от богатых. Для сокращения дефицита он также предложил отменить два выходных: в понедельник после Пасхи и на День Победы в Европе 8 мая.