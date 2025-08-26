Уолл-стрит завершила торги в минусе

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник.

Заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу повысили ожидания снижения базовой процентной ставки американским ЦБ в сентябре. Однако эти ожидания могут уменьшиться, если не будут подкреплены статданными по экономике США, отмечает The Wall Street Journal.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения на сентябрьском заседании в настоящее время оценивается рынком в 84,2% против 73% перед выступлением Пауэлла в пятницу.

На этой неделе внимание трейдеров направлено на отчет министерства торговли США о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федрезервом.

Другой отчет Минторга, обнародованный в понедельник, показал небольшое снижение продаж новостроек в США в июле. Продажи сократились на 0,6% - до 652 тыс. домов в пересчете на годовые темпы по сравнению с пересмотренными 656 тыс. домов месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали рост до 630 тыс. домов с объявленного ранее июньского уровня (627 тыс.).

Рынок также ждет публикации квартальных отчетов ряда крупных технологических компаний, включая Nvidia Corp., а также Dell Technologies Inc. и Marvell Technology Inc. позднее на этой неделе.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones в понедельник стали акции Merck & Co. (-2,4%), Amgen Inc. (-1,8%), Coca-Cola Co. (-1,7%), Sherwin-Williams Co. (-1,6%), Procter & Gamble Co. (-1,6%).

Капитализация Keurig Dr Pepper Inc. упала на 11,5%. Производитель безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих объявил о покупке нидерландского производителя кофе JDE Peet's за 15,7 млрд евро.

Стоимость бумаг нефтегазовой компании Crescent Energy снизилась на 4%. Компания заявила, что покупает конкурирующую Vital Energy Inc. за $3,1 млрд с учетом долга. Цена акций Vital подскочила на 14,5%.

Бумаги Intel Corp. подешевели на 1%. Компания предупредила о возможности "негативной реакции" со стороны инвесторов, сотрудников, деловых и коммерческих партнеров, а также конкурентов и зарубежных государств на ее сделку по продаже 10% государству. В документах, направленных компанией Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), отмечается, что эти и другие риски могут оказать серьезное отрицательное влияние на бизнес компании.

Решение правительства США приобрести долю в Intel является частью более масштабной стратегии, предусматривающей создание суверенного фонда и инвестиции в другие компании, заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассет в интервью CNBC.

В минувшую пятницу международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник опустился на 0,77% - до 45282,47 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,43% - до 6439,32 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 0,22%, составив 21449,29 пункта.