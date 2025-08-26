Поиск

Австралия высылает иранского посла и еще трех дипломатов

Страна выдворяет иностранных дипломатов впервые со времен второй мировой войны

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Австралия объявила о высылке посла Ирана и еще трех сотрудников посольства в Канберре в связи тем, что австралийская разведка установила: Тегеран стоит по меньшей мере за двумя антисемитскими нападениями на австралийской территории, сообщает CNN.

Была выявлена связь между Корпусом стражей исламской революции Ирана и поджогами в 2024 году принадлежащего евреям ресторана Lewis Continental Kitchen в районе Бонди в Сиднее и синагоги "Адасс Исраэль" в Мельбурне.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил журналистам: "Это были чрезвычайные и опасные акты агрессии, организованные иностранным государством на австралийской земле. Послу Ирана Ахмаду Садеги и трем другим дипломатическим сотрудникам было дано семь дней на то, чтобы покинуть страну".

Премьер обвинил Тегеран в стремлении расширения ближневосточного конфликта на территорию Австралии.

"Они стремились причинить вред и запугать австралийских евреев и посеять ненависть и раскол в нашем обществе", - сказал глава правительства.

Австралия также приостановила работу своего посольства в Иране для обеспечения безопасности своих работников, а австралийцев в Иране призвали покинуть страну.

Sydney Morning Herald отмечает, что это первый случай выдворения иностранных дипломатов из Австралии со времен второй мировой войны.

