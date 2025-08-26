Япония выразила протест КНР из-за разработки месторождений в Восточно-Китайском море

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - МИД Японии направил протест посольству Китая в Токио в связи с попытками КНР вести добычу газа в спорной части акватории Восточно-Китайского моря, сообщают во вторник западные СМИ.

"Крайне прискорбно, что Китай в одностороннем порядке занимается разработкой ресурсов", - говорится в заявлении японского внешнеполитического ведомства.

По данным японской стороны, Китай разместил 21 морскую буровую установку на своей стороне фактической морской границы, однако в Токио опасаются, что в итоге КНР сможет добывать газ и с японской стороны. СМИ уточняют, что в этом районе страны ведут споры по поводу того, где пролегает граница их исключительных экономических зон.

В МИД Японии также призвали Пекин возобновить переговоры о выполнении двустороннего соглашения от 2008 года о совместной разработке газовых ресурсов Восточно-Китайского моря в спорной зоне; при этом предусматривался запрет на бурение скважин в одностороннем порядке. Однако консультации о путях реализации соглашения приостановили в 2010 году.

Вместе с тем, отношения между Японией и Китаем осложняет территориальный спор вокруг контролируемых Токио островов Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Разногласия между Токио и Пекином по этому поводу обострились после того, как японское правительство в сентябре 2012 года выкупило острова Сэнкаку у японского владельца. Китайские корабли периодически проходят возле островов.