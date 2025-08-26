Поиск

В Индонезии заявили, что РФ заинтересована в строительстве АЭС в республике

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Россия и ряд других стран заинтересованы в строительстве атомной электростанции в Индонезии, сообщает во вторник газета Jakarta Globe со ссылкой на министра энергетики страны Бахлила Лахадалия.

"По словам министра, Канада и Россия и еще некоторые страны выражали интерес в работе с АЭС в Индонезии", - информирует издание.

"Четыре или пять стран выразили заинтересованность в развитии индонезийской атомной энергетики (...) Мы все еще рассматриваем предложения", - сказал министр журналистам в Джакарте.

Он не уточнил, какие еще страны желают участвовать в развитии атомной отрасли в Индонезии.

При этом он добавил, что власти республики уже провели встречи с представителями Канады и России с целью обсуждения планов по строительству АЭС.

Государственная энергокомпания Индонезии PLN планирует построить две АЭС к 2034 году, напоминает Jakarta Globe.

