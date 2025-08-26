Китай попросил Токио прояснить призывы к бойкоту парада ко Дню победы над милитаристской Японией

Фото: Guang Niu/Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Представитель МИД КНР Го Цзякунь обратился к японской стороне с просьбой прояснить призывы бойкотировать парад к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, сообщает Global Times.

"Китай сделал серьезное представление японской стороне в связи с прозвучавшими заявлениями и просит разъяснения их позиции", - говорится в сообщении газеты в соцсети Х.

Ранее собеседники японского агентства "Киодо Цусин" сообщили о призыве властей страны к мировому сообществу воздержаться от посещения парада по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. По мнению Токио, событие носит "антияпонский подтекст".

Парад пройдет 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине.