Поиск

Китай попросил Токио прояснить призывы к бойкоту парада ко Дню победы над милитаристской Японией

Китай попросил Токио прояснить призывы к бойкоту парада ко Дню победы над милитаристской Японией
Фото: Guang Niu/Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Представитель МИД КНР Го Цзякунь обратился к японской стороне с просьбой прояснить призывы бойкотировать парад к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, сообщает Global Times.

"Китай сделал серьезное представление японской стороне в связи с прозвучавшими заявлениями и просит разъяснения их позиции", - говорится в сообщении газеты в соцсети Х.

Ранее собеседники японского агентства "Киодо Цусин" сообщили о призыве властей страны к мировому сообществу воздержаться от посещения парада по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. По мнению Токио, событие носит "антияпонский подтекст".

Парад пройдет 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Китай Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Литва организует на своей территории производство украинского оружия

Словакия призвала Украину воздержаться от ударов по нефтепроводу "Дружба"

В Израиле протестующие перекрывали автотрассы с требованием освободить заложников в Газе

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

В Варшаве заявили, что Польша продолжит оплачивать Starlink для Украины

Австралия высылает иранского посла и еще трех дипломатов

Что случилось этой ночью: вторник, 26 августа

Уолл-стрит завершила торги в минусе

Уолл-стрит завершила торги в минусе

Расследование Пентагоном вывода войск из Афганистана завершится не ранее следующего года

Трамп подписал указ, нацеленный на привлечение к ответственности за осквернение флага США

Трамп подписал указ, нацеленный на привлечение к ответственности за осквернение флага США
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });