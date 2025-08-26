Поиск

Индийская огранка сокращает закупки алмазов на фоне падения заказов из-за пошлин США

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Индийская гранильная отрасль сокращает закупки алмазного сырья, сталкиваясь с падением заказов из-за скорого введения пошлин США, сообщает агентство Reuters.

На Индию приходится почти треть ежегодных поставок в США драгоценных камней и ювелирных изделий на сумму $28,5 млрд. С 1 августа в отношении индийских товаров действуют 25%-е пошлины при ввозе в США, с 27 августа они, как планируется, удвоятся.

Некоторые крупные участники рынка в Сурате, где огранке подвергается более 80% мирового объема алмазов, планируют перенести часть своей деятельности в Ботсвану, на которую распространяется 15%-е тарифы США.

По оценке главы Dharmanandan Diamonds Хитеша Пателя, американские пошлины сократят годовой доход этой компании на 20-25%. Шаунак Парих, заместитель председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), заявил агентству, что отрасль также реагирует на снижение спроса сокращением рабочих дней и часов. По его словам, если торговое соглашение с США о снижении пошлин не будет заключено, потерять работу могут от 150 тыс. до 200 тыс. работников.

При этом обычно в это время года огранщики в Сурате наращивают производство, чтобы удовлетворить всплеск заказов из США в преддверии Рождества и Нового года. Сейчас же индийская отрасль работает с минимальными запасами, чтобы сохранить денежный поток, в то время как испытывающие нехватку средств мелкие предприятия начали предлагать большие скидки, чтобы остаться на плаву, сообщили Reuters экспортеры.

Индийские огранщики пытаются увеличить продажи в Азию, Европу и на Ближний Восток, чтобы компенсировать потери на рынке США, но, по словам экспортёров, найти новых покупателей непросто. Единственным положительным моментом является внутренний спрос на бриллианты в Индии, которая недавно обогнала Китай и стала вторым по величине рынком в мире, заявил Хитеш Шах, партнёр компании Venus Jewel, которая поставляет бриллианты таким мировым брендам класса люкс, как Tiffany & Co. и Harry Winston.

Индия является крупнейшим производителем бриллиантов в мире, здесь производится 9/10 всех бриллиантов, преимущественно мелких, основным сырьем для которых традиционно были российские камни. После введения санкций США и G7 прямой экспорт алмазов из РФ осложнился и часть российского сырья может поступать в ОАЭ, откуда ввозится для огранки в Индию - о существовании такого механизма заявлял, в частности, глава Rapaport Group Мартин Рапапорт.

