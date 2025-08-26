Поиск

Аэропорты Казахстана заподозрили в завышении цен на топливо для авиакомпаний

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана инициировало расследование в отношении 11 аэропортов страны по признакам установления монопольно высоких цен на авиационное топливо для международных авиаперевозчиков, сообщила пресс-служба ведомства.

"Анализ рынков оптовой и розничной реализации авиатоплива свидетельствует о необоснованном завышении стоимости топлива для международных пассажирских и грузовых авиаперевозчиков", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Расследование начато в отношении АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" (Астана), АО "Аэропорт Коркыт Ата" (Кызылорда), АО "Аэропорт Сары-Арка" (Караганда), АО "Аэропорт Шымкент" (Чимкент), АО "Международный аэропорт Аулие-Ата" (Тараз), АО "Международный аэропорт Костанай" (Кустанай), АО "Международный аэропорт Орал" (Уральск), АО "Авиакомпания "Жезказган-эйр" (Джезгазган), АО "Международный аэропорт Усть-Каменогорск", АО "Международный аэропорт Туркестан", ТОО "Международный аэропорт Семей".

Наряду с этим, АЗРК проверяет поставщиков авиатоплива на рынке вторичной оптовой реализации.

Как поясняет антимонопольное ведомство, отечественные авиакомпании получают авиакеросин непосредственно от недропользователей по государственным графикам поставок, а зарубежные - через цепочку оптовых и розничных поставщиков.

С 2017 года аэропорты получили право реализации авиатоплива, и доходы от продаж обеспечивают финансирование деятельности аэропортов до 80%.

"В результате осуществления аэропортами или аффилированными с ними организациями розничной реализации авиатоплива международным пассажирским и грузовым авиаперевозчикам ее стоимость увеличивается до 60%. Стоимость авиатоплива в аэропортах Казахстана превышает на 5-30% его стоимость в соседних странах, что стало причиной снижения грузовых авиаперевозок на 36%, международных сообщений на 58% за последние пять лет", - заявили в АЗРК.

