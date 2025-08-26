Чипы AMD будут интегрированы в квантовые компьютеры IBM для создания архитектуры нового поколения

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американские International Business Machines (IBM) и Advanced Micro Devices (AMD) будут вместе разрабатывать вычислительную архитектуру нового поколения, говорится в их пресс-релизе.

Архитектура квантово-центричных супервычислений (quantum-centric supercomputing) объединит в себе аспекты квантовых и высокопроизводительных вычислений.

Партнерство будет развиваться за счет ноу-хау IBM в области квантовых вычислений и возможностей AMD в сферах высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта.

В его рамках компании намерены разработать масштабируемые платформы на основе открытого исходного кода, которые "могут изменить будущее вычислений".

Партнеры изучат возможности интеграции чипов AMD в квантовые компьютеры IBM. Такая гибридная модель вычислений будет быстрее и мощнее современных суперкомпьютеров. Первичная демонстрация этой технологии запланирована на текущий год.

Квантово-центричные вычисления позволят решать проблемы реального мира с беспрецедентными скоростью и масштабом, отмечают IBM и AMD.

Акции IBM дорожают на 0,9% в ходе торгов во вторник, AMD - на 2,4%.