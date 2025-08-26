Поиск

Чипы AMD будут интегрированы в квантовые компьютеры IBM для создания архитектуры нового поколения

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американские International Business Machines (IBM) и Advanced Micro Devices (AMD) будут вместе разрабатывать вычислительную архитектуру нового поколения, говорится в их пресс-релизе.

Архитектура квантово-центричных супервычислений (quantum-centric supercomputing) объединит в себе аспекты квантовых и высокопроизводительных вычислений.

Партнерство будет развиваться за счет ноу-хау IBM в области квантовых вычислений и возможностей AMD в сферах высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта.

В его рамках компании намерены разработать масштабируемые платформы на основе открытого исходного кода, которые "могут изменить будущее вычислений".

Партнеры изучат возможности интеграции чипов AMD в квантовые компьютеры IBM. Такая гибридная модель вычислений будет быстрее и мощнее современных суперкомпьютеров. Первичная демонстрация этой технологии запланирована на текущий год.

Квантово-центричные вычисления позволят решать проблемы реального мира с беспрецедентными скоростью и масштабом, отмечают IBM и AMD.

Акции IBM дорожают на 0,9% в ходе торгов во вторник, AMD - на 2,4%.

IBM International Business Machines AMD Advanced Micro Devices
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в США из-за пошлин

"Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в США из-за пошлин

Туроператоры не получали жалоб от российских туристов на блокировку связи в Египте

Мерц пообещал усилить давление на Россию, если встреча Путина и Зеленского скоро не состоится

Мерц пообещал усилить давление на Россию, если встреча Путина и Зеленского скоро не состоится

Израиль отказался отвечать на предложение о перемирии в Газе, с которым согласился ХАМАС

В Будапеште удары Украины по "Дружбе" назвали нападением на Венгрию и Словакию

Китай попросил Токио прояснить призывы к бойкоту парада ко Дню победы над милитаристской Японией

Китай попросил Токио прояснить призывы к бойкоту парада ко Дню победы над милитаристской Японией

Литва организует на своей территории производство украинского оружия

Словакия призвала Украину воздержаться от ударов по нефтепроводу "Дружба"

В Израиле протестующие перекрывали автотрассы с требованием освободить заложников в Газе

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2360 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });