Поиск

Пентагон задумался о приобретении долей в оборонных компаниях

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Руководство Пентагона размышляет о необходимости приобретения Соединенными Штатами долей в ведущих оборонных компаниях, таких как Lockheed Martin, заявил министр торговли страны Говард Латник в интервью CNBC.

На прошлой неделе стало известно о покупке американскими властями 10% чипмейкера Intel Corp. примерно за $9 млрд. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что заключал бы такие сделки "весь день".

Латника спросили, повторит ли администрация Трампа такой шаг с другими компаниями, которые ведут бизнес с правительством, на что он ответил: "О, идет монструозная дискуссия об оборонке".

Lockheed, получающая основную часть выручки в рамках федеральных контрактов - это, "по сути, подразделение правительства США", сказал министр.

"Но каковы здесь экономические детали? Я оставлю этот вопрос министру обороны и замминистра обороны, - отметил Латник. - Они этим занимаются, и они об этом размышляют".

По его словам, Трамп переосмысливает вопрос о том, как США должны финансировать сферу вооружений и другой оборонный потенциал.

"Хочу вам сказать, что то, как все это до сих пор делается, - это подарок", - заявил глава Минторга. Такое высказывание может говорить о том, что администрация Трампа изучает возможность серьезного пересмотра бюджета Пентагона, который ежегодно утверждается Конгрессом, пишет CNBC.

Lockheed - крупнейшая оборонная компания мира по выручке. Также в число ведущих оборонных подрядчиков в США входят RTX Corp., Northrop Grumman Corp., General Dynamics и Boeing Co.

Акции Lockheed дорожают на 1,5% в ходе торгов во вторник, RTX - на 0,8%, Northrop Grumman - на 1,1%, General Dynamics - на 0,5%, Boeing - на 2,3%.

США Пентагон Lockheed Martin
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в США из-за пошлин

"Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в США из-за пошлин

Туроператоры не получали жалоб от российских туристов на блокировку связи в Египте

Мерц пообещал усилить давление на Россию, если встреча Путина и Зеленского скоро не состоится

Мерц пообещал усилить давление на Россию, если встреча Путина и Зеленского скоро не состоится

Израиль отказался отвечать на предложение о перемирии в Газе, с которым согласился ХАМАС

В Будапеште удары Украины по "Дружбе" назвали нападением на Венгрию и Словакию

Китай попросил Токио прояснить призывы к бойкоту парада ко Дню победы над милитаристской Японией

Китай попросил Токио прояснить призывы к бойкоту парада ко Дню победы над милитаристской Японией

Литва организует на своей территории производство украинского оружия

Словакия призвала Украину воздержаться от ударов по нефтепроводу "Дружба"

В Израиле протестующие перекрывали автотрассы с требованием освободить заложников в Газе

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2360 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });