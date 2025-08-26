Пентагон задумался о приобретении долей в оборонных компаниях

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Руководство Пентагона размышляет о необходимости приобретения Соединенными Штатами долей в ведущих оборонных компаниях, таких как Lockheed Martin, заявил министр торговли страны Говард Латник в интервью CNBC.

На прошлой неделе стало известно о покупке американскими властями 10% чипмейкера Intel Corp. примерно за $9 млрд. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что заключал бы такие сделки "весь день".

Латника спросили, повторит ли администрация Трампа такой шаг с другими компаниями, которые ведут бизнес с правительством, на что он ответил: "О, идет монструозная дискуссия об оборонке".

Lockheed, получающая основную часть выручки в рамках федеральных контрактов - это, "по сути, подразделение правительства США", сказал министр.

"Но каковы здесь экономические детали? Я оставлю этот вопрос министру обороны и замминистра обороны, - отметил Латник. - Они этим занимаются, и они об этом размышляют".

По его словам, Трамп переосмысливает вопрос о том, как США должны финансировать сферу вооружений и другой оборонный потенциал.

"Хочу вам сказать, что то, как все это до сих пор делается, - это подарок", - заявил глава Минторга. Такое высказывание может говорить о том, что администрация Трампа изучает возможность серьезного пересмотра бюджета Пентагона, который ежегодно утверждается Конгрессом, пишет CNBC.

Lockheed - крупнейшая оборонная компания мира по выручке. Также в число ведущих оборонных подрядчиков в США входят RTX Corp., Northrop Grumman Corp., General Dynamics и Boeing Co.

Акции Lockheed дорожают на 1,5% в ходе торгов во вторник, RTX - на 0,8%, Northrop Grumman - на 1,1%, General Dynamics - на 0,5%, Boeing - на 2,3%.