Трамп не исключил введение пошлин против России, Украины

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести серьезные пошлины в отношении как России, так и Украины, чтобы подтолкнуть их к урегулированию украинского кризиса.

"Можно установить очень серьезные пошлины, которые будут очень затратными для России, Украины, кого-то еще", - сказал Трамп в Белом доме, рассуждая о том, какие рычаги давления на Москву и Киев у него есть.

Американский президент отметил, что усилие для решения конфликта требуется не только от Москвы, но и от Киева. "Зеленский тоже не ангел", - отметил он.

При этом Трамп полагает, что в итоге сможет решить украинскую проблему. "Думаю, в итоге у меня все получится", - заявил он.

