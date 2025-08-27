Поиск

Австрийский спецназ обеспечивает Гросси круглосуточную охрану в связи с угрозами

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В последнее время гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси находился под круглосуточной охраной в связи с якобы существующей угрозой его безопасности, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

"Мы можем подтвердить, что Австрия предоставила подразделение Cobra, но мы не можем подтвердить, откуда исходила конкретная угроза", - подтвердил изданию представитель МАГАТЭ Фредрик Даль.

Газета уточняет, что глава МАГАТЭ был взят под охрану после того, как австрийская разведка получила информацию об угрозе Гросси со стороны "неустановленной третьей стороны после израильско-иранской войны".

Австрия МАГАТЭ Рафаэль Гросси охрана
