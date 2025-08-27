Более 30 человек погибли в оползне на севере Индии из-за сильных ливней

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Проливные дожди вызвали наводнения и оползни в северных районах Индии и стали причиной гибели не менее 34 человек за последние сутки.

"Из-за оползня, сошедшего во вторник возле храма Вайшно Деви на знаменитом паломническом маршруте, погибли по меньшей мере 30 человек", - информирует индийское агентство ANI.

По информации СМИ, на прошлой неделе из-за наводнений на индийской союзной территории Джамму и Кашмир погибли не менее 60 человек, около 200 пропали без вести.

В нескольких районах на севере Индии закрыли учебные заведения. Наблюдаются массовые перебои в работе телекоммуникационных сетей.

"Первоочередной задачей властей является восстановление электроснабжения, водоснабжения и мобильной связи, над чем непрерывно шла работа всю ночь", - написал министр науки и технологий Индии Джитендра Сингх.

Индийские СМИ также информируют, что в городе Мадхапур на северо-западе страны обрушился мост, несколько автомобилей упали в реку. Количество пострадавших и погибших не уточняется.

В Пакистане также продолжают действовать предупреждения о "высоком" и "очень высоком" уровне опасности из-за наводнений, вызванных проливными дождями и выходом рек из берегов в районах, граничащих с Индией.

Во вторник вечером пакистанское Управление по ликвидации последствий стихийный бедствий утверждало, что Индия открыла все шлюзы плотины "Ранджит Сагар" на реке Рави, что и стало причиной выхода реки из берегов и дальнейшего затопления пакистанских территорий.

Ранее во вторник источник в правительстве Индии сообщил, что направили Пакистану второе предупреждение об угрозе наводнения по дипломатическим каналам.

"Ситуация с наводнением серьезная, следующие 48 часов будут критическими", - цитируют СМИ заявление Ирфана Али Катии, представитель властей индийского штата Пенджаб, где берет исток река Рави.

В минувшую пятницу Пакистан начал принудительную эвакуацию при поддержке армейских подразделений. По данным властей, число перемещённых лиц в пакистанской провинции Пенджаб превысило 150 тыс. Из них не менее 35 тыс. граждан уехали добровольно после предупреждений о наводнении, поступивших 14 августа.

По оценкам СМИ, число погибших в результате наводнений в Пакистане с начала сезона муссонных дождей в конце июня достигло 802 человек, из них около 400 - в августе.