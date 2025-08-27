Поиск

Сенегал с 2026 г.прекратит импорт газа благодаря проекту с Мавританией на шельфе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Сенегал с 2026 года планирует полностью прекратить импорт природного газа для производства электроэнергии, заместив его собственными поставками с трансграничного месторождения Greater Tortue Ahmeyim (GTA) на шельфе, пишет издание Energy Capital&Power со ссылкой на премьер-министра Усмана Соноко.

По его словам, это приведет к ежегодной экономии в размере 140 млрд западноафриканских франков ($250 млн).

Кроме того, страна рассчитывает и на сокращение импорта нефти в связи с началом добычи на месторождении Sangomar в 2024 году.

Проект GTA, расположенный на шельфе Мавритании и Сенегала, вступил в коммерческую фазу в июне. Он реализуется консорциумом, в состав которого входят BP (оператор, 56%), Kosmos Energy (27%), сенегальская Petrosen (7%) и Mauritanian Hydrocarbons Company (SMH, 10%). Производство на GTA началось в декабре 2024 года, в январе 2025 года партнеры начали сжижать сырье, а в апреле отгрузили первую партию СПГ.

Этот проект стоимостью $4,8 млрд является первым крупномасштабным СПГ-объектом в Западной Африке. Ожидается, что на первом этапе GTA будет производить около 2,4 млн тонн СПГ в год, а в дальнейшем - до 5 млн тонн.

Газовые запасы проекта, которые оцениваются в 15-25 трлн куб. футов, расположены примерно в 120 км от берега на морской границе между Мавританией и Сенегалом. Установка GTA FPSO в 40 км от берега удаляет воду, конденсат и примеси, прежде чем газ будет перекачиваться на плавучее судно по производству сжиженного природного газа (FLNG), находящееся в 10 км от береговой линии, для криогенного охлаждения, сжижения и хранения перед перекачкой на газовозы. Предполагается, что добыча будет продолжаться 30-50 лет.

Хотя большая часть газа будет экспортироваться, Сенегал и Мавритания получат часть для внутреннего потребления. Ранее партнеры подписали соглашение, гарантирующее ежедневную поставку 35 млн куб. футов газа с GTA в каждую страну.

По прогнозам Всемирного банка, благодаря развитию углеводородного сектора, ВВП Мавритании в 2025-2026 годах вырастет на 7,6%, а Сенегала, по данным Африканского банка развития, - на 10,2% в 2025 году.

Sangomar - первый нефтяной проект на шельфе Сенегала, его стоимость составляет $4,6 млрд. В рамках первой фазы планируется добыть около 230 млн баррелей нефти. Извлекаемые запасы углеводородов Sangomar оцениваются примерно в 500 млн б.н.э. Летом 2020 года оператор проекта австралийская Woodside, воспользовавшись преимущественным правом, не пустила в сенегальский проект российский "ЛУКОЙЛ" , который заключил соглашение с Cairn Energy о покупке ее 40%-ной доли за $300 млн и выплате бонуса в $100 млн после начала добычи.

