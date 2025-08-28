Поиск

В праздновании в Китае победы во Второй мировой войне примут участие 26 зарубежных лидеров

В праздновании в Китае победы во Второй мировой войне примут участие 26 зарубежных лидеров
Фото: Wang Ziru/China News Service/VCG via Getty Images

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В праздничных мероприятиях в Китае по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне примут участие лидеры 26 стран мира, заявил помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй.

Иностранные СМИ, комментируя данное сообщение, отмечают, что в праздничных мероприятиях запланировано участие президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, президент США Дональд Трамп в списке не значится.

КНР Вторая мировая война празднование лидеры
