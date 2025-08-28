Поиск

Пашинян планирует посетить РФ в конце сентября

В конце августа армянский премьер встретится с Путиным в Китае

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планируемом в конце сентября визите в Россию.

"Знаю, что меня ждут в России. Я всегда жду очередной возможности посетить Россию. В конце сентября планируется мой визит", - сказал Пашинян на брифинге в четверг.

По его словам, в конце августа состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита ШОС в Китае.

