Li Auto неожиданно сократила чистую прибыль во II квартале

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей Li Auto неожиданно сократил чистую прибыль на 0,9% во втором квартале.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила 1,09 млрд юаней ($152,4 млн) по сравнению с 1,1 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года.

Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 1,32 млрд юаней.

Квартальная выручка Li Auto сократилась на 4,5% до 30,25 млрд юаней. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал 33,04 млрд юаней.

Операционные расходы автопроизводителя в минувшем квартале уменьшились на 8,2% до 5,24 млрд юаней.

Поставки электромобилей Li Auto в апреле-июне выросли до 111,07 тыс. единиц против 108,58 тыс. единиц годом ранее и 92,86 тыс. единиц кварталом ранее.

Согласно прогнозу компании, в текущем квартале поставки автомобилей снизятся на 37,8-41,1% в годовом сравнении и составят 90-95 тыс. единиц, выручка - на 38,8-42,1% до 24,8-26,2 млрд юаней.

В июле Li Auto отгрузила 30,731 тыс. электромобилей.

ADR Li Auto теряют в цене 4,1% в ходе предварительных торгов в четверг.