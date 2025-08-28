Китай планирует сократить выпуск стали в 2025-26 гг. и ограничит новые мощности

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Китай примет меры для сокращения выпуска стали в 2025-2026 годах. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на информированный источник и официальный документ министерств промышленности, охраны окружающей среды и других, с которым оно ознакомилось.

Согласно документу, крупнейший производитель стали в мире также жестко ограничит новые мощности.

"Сталелитейная промышленность столкнулась с избытком мощностей и недостаточным эффективным спросом, что привело к дисбалансу спроса и предложения, влияющему на качество и эффективность развития", - говорится в документе.

Цели по сокращению производства в документе не установлены. Однако, как в нем отмечается, такое сокращение будет достигаться за счет закрытия устаревших и неэффективных печей и поддержки развития продвинутых предприятий.

При этом планируется наращивать добавленную стоимость в отрасли на 4% в год, инвестировать в новые технологии и стимулировать использование стали при строительстве жилья и инфраструктуры.

Кроме того, Пекин усилит меры, направленные на обеспечение стабильности стоимости и предложения сырья, включая железную руду и коксующийся уголь, а также предпримет шаги для укрепления управления экспортом стали, сообщается в документе.

Осведомленный источник подтвердил достоверность документа и сказал, что это его последняя версия.