Министры обороны стран ЕС соберутся на неформальную встречу в Дании

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Неформальная встреча министров обороны стран Европейского союза пройдет 28-29 августа в столице Дании Копенгагене, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Литвы.

"Основное внимание будет уделено увеличению военной поддержки Украины и сотрудничеству европейской оборонной промышленности с Украиной", - говорится в сообщении.

"На встрече также планируется обсудить вопросы повышения уровня обороноспособности государств и реализации оборонных инициатив ЕС. Министры обороны также обсудят военные миссии ЕС", - добавили там.

К сессии присоединятся генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

ЕС Копенгаген Дания НАТО Марк Рютте Украина Денис Шмыгаль
В Германии установили личности всех причастных к подрыву "Северных потоков"

Трамп призвал предъявить Соросу обвинения в рэкете и коррупции

Bloomberg сообщил о секретном письме Си Цзиньпина индийским властям для улучшения отношений

Дания предложила новые санкции против РФ в сфере энергоресурсов и криптовалюты

В Венгрию и Словакию вновь начала поступать нефть из РФ по "Дружбе"

В праздновании в Китае победы во Второй мировой войне примут участие 26 зарубежных лидеров

