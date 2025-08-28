Министры обороны стран ЕС соберутся на неформальную встречу в Дании

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Неформальная встреча министров обороны стран Европейского союза пройдет 28-29 августа в столице Дании Копенгагене, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Литвы.

"Основное внимание будет уделено увеличению военной поддержки Украины и сотрудничеству европейской оборонной промышленности с Украиной", - говорится в сообщении.

"На встрече также планируется обсудить вопросы повышения уровня обороноспособности государств и реализации оборонных инициатив ЕС. Министры обороны также обсудят военные миссии ЕС", - добавили там.

К сессии присоединятся генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Денис Шмыгаль.